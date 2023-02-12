Подмосковье 12 февраля 2023, 12:19 Дорожные службы Подмосковья за сутки очистили от снега более 20 тысяч километров

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В Подмосковье менее чем за сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков. Дорожные службы продолжают убирать улицы города после крупного снегопада. На данный момент они очистили свыше 20 тысяч километров дорог.

Сейчас на трассах города работают порядка двух тысяч единиц спецтехники и более 2,6 тысячи дворников.

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По прогнозам синоптиков, сегодня обильного снега не будет. При этом мониторинг погодной ситуации и взаимодействие с экстренными службами продолжается.

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