Подмосковье 07 февраля 2024, 11:11 Дорожные службы Подмосковья вывезли более 2,5 миллиона кубометров снега зимой Минтранс Подмосковья

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Этой зимой дороги в Подмосковье расчищали около 107 тысяч грузовых машин. За 2,5 месяца коммунальные службы вывезли более 2,5 миллиона кубометров снега.

«С начала декабря в Московской области выпало около 220% месячной нормы осадков. Чтобы поддерживать дорожную сеть в нормативном состоянии, дорожники ежедневно чистят и обрабатывают покрытие проезжей части, тротуаров, посадочных площадок, а также вывозят снег», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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По его словам, наибольший объем работ провели в Раменском, Одинцове, Балашихе, Люберцах, Мытищах и Сергиевом Посаде. Напомним, за качеством уборки дорог в Московской области следят на платформе СКПДИ.

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