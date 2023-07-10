Подмосковье 10 июля 2023, 15:20 Дорожные службы Подмосковья установили более 30 барьерных ограждений в 6 городских округах Минтранс Подмосковья

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На региональных трассах Московской области профильные службы установили более 30 километров новых металлических барьерных ограждений (МБО) в шести городских округах, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Сооружения устанавливают в целях повышения безопасности на участках по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Такие ограждения снижают риск съезда с дороги, тем самым уменьшая вероятность возникновения и тяжесть последствий аварий, а также разделяют проезжую и пешеходные части дороги», — рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

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Свыше 10 километров ограждений установили вблизи населенных пунктов Малахово, Шувайлово, Гжель и Клишево в Раменском. На территории Ленинского городского округа дорожные службы поставили сооружения возле поселка Развилка и Горки Ленинские, а также в деревне Картино и на Зеленом шоссе. Также новые МБО появились в Дмитрове, Чехове, Воскресенске и в Богородском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделять повышенное внимание уборке дорог летом. Он отметил, что общее количество жалоб от жителей региона снизилось, за исключением обращений по поводу мусора на обочинах.

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