Дорожные службы Подмосковья устранят на 28% больше борщевика в этом году. Они планируют очистить свыше 3,5 тысячи гектаров. Это участки в полосах отвода дорог.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что работу выполнят механическим и химическим способами.

В этом году дорожные службы устранят на 28% больше борщевика в полосе отвода дорог, чем в прошлом Алексей Гержик.

Он уточнил, что контракты заключили строго с организациями, которые специализируются на содержании дорожной сети.

К борьбе с борщевиком приступят в мае. Следить за качеством работ будут с помощью автоматизированной системы контроля СКПДИ.

Ученые Подмосковья предложили делать бумагу из борщевика, увидев в этом потенциал для импортозамещения зарубежной целлюлозы.