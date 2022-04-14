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    14 апреля 2022, 09:50

    Дорожные службы Подмосковья усилят борьбу с борщевиком в 2022 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Дорожные службы Подмосковья устранят на 28% больше борщевика в этом году. Они планируют очистить свыше 3,5 тысячи гектаров. Это участки в полосах отвода дорог.

    Дорожные службы Подмосковья усилят борьбу с борщевиком в 2022 году | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что работу выполнят механическим и химическим способами.

    В этом году дорожные службы устранят на 28% больше борщевика в полосе отвода дорог, чем в прошлом

    Алексей Гержик.

    Он уточнил, что контракты заключили строго с организациями, которые специализируются на содержании дорожной сети.

    К борьбе с борщевиком приступят в мае. Следить за качеством работ будут с помощью автоматизированной системы контроля СКПДИ.

    Ученые Подмосковья предложили делать бумагу из борщевика, увидев в этом потенциал для импортозамещения зарубежной целлюлозы.