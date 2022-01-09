Дорожные службы Подмосковья подготовились к непогоде

Дорожные службы Московской области находятся в полной готовности к ухудшению погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Отмечается, что было подготовлено более 3,5 тысячи единиц специальной техники. Из них 920 машин будут поддерживать порядок на федеральных трассах, а 2,6 тысячи займутся уборкой на муниципальной и региональной дорожной сети.

«Уборка и очистка проезжей части и тротуаров будет проводиться в соответствии с регламентными сроками», — сообщил министр транспорта МО Алексей Гержик.

Водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Подмосковье выпадет до трети месячной нормы осадков, в связи с чем возможны затруднения на дорогах. В первую рабочую неделю января также ожидаются интенсивные снегопады.

Высота сугробов дойдет до полуметра, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.