Подмосковье 25 декабря 2022, 15:50 Дорожные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы Дорожные службы Московской области перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

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Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с резким перепадом температуры. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров.

Специалисты приступили к противогололедной обработке тротуаров и проезжей части. В распоряжении дорожных служб есть необходимые запасы материалов и техники.

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«Главная задача — обеспечить безопасный проезд в условиях непогоды. В приоритетном порядке работу ведут на высокоинтенсивных дорогах и опасных участках — съездах, мостах, эстакадах и путепроводах, а также тротуарах к местам массового притяжения жителей», — сообщил Кучеров.

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Всего к зимнему сезону дорожные службы подготовили 1,8 миллиона противогололедных материалов и свыше четырех тысяч единиц дорожной техники.

Круглосуточно ведется мониторинг за состоянием дорожной части во взаимодействии с экстренными, дорожными и коммунальными службами муниципалитетов региона, проводится мониторинг ситуации на дорогах.

Кучеров попросил автомобилистов быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией.