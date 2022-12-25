25 декабря 2022, 15:50
Дорожные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы
Дорожные службы Московской области перешли на усиленный режим работы из-за непогоды
Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с резким перепадом температуры. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров.
Специалисты приступили к противогололедной обработке тротуаров и проезжей части. В распоряжении дорожных служб есть необходимые запасы материалов и техники.
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«Главная задача — обеспечить безопасный проезд в условиях непогоды. В приоритетном порядке работу ведут на высокоинтенсивных дорогах и опасных участках — съездах, мостах, эстакадах и путепроводах, а также тротуарах к местам массового притяжения жителей», — сообщил Кучеров.
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Всего к зимнему сезону дорожные службы подготовили 1,8 миллиона противогололедных материалов и свыше четырех тысяч единиц дорожной техники.
Круглосуточно ведется мониторинг за состоянием дорожной части во взаимодействии с экстренными, дорожными и коммунальными службами муниципалитетов региона, проводится мониторинг ситуации на дорогах.
Кучеров попросил автомобилистов быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией.
Дороги
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