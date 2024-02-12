Подмосковье 12 февраля 2024, 14:23 Дорожные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя Минтранс Подмосковья

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Синоптики прогнозируют ледяной дождь днем в Подмосковье. Сейчас осадки наблюдаются в южной и восточной части региона. На этом фоне дорожные службы перевели в повышенный режим готовности.

При необходимости, на дороги выведут дорожную технику для обработки проезжей части противогололедными материалами. Местами возможна гололедица. Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать резких маневров.

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