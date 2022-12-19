19 декабря 2022, 12:47
Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада
Последствия снегопада продолжают ликвидировать в Подмосковье. В работах задействовали более трех тысяч тракторов и погрузчиков.
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За выходные в Московской области выпала треть месячной нормы осадков, а высота снежного покрова местами превышала 30 сантиметров. Дорожные службы работали в усиленном режиме и провели несколько циклов очистки проезжей части.
«Больше трех тысяч единиц спецтехники продолжают устранять последствия снегопада. В первую очередь очищаются высокоинтенсивные участки дорог, маршруты общественного транспорта. Прошу жителей с пониманием отнестись к работе дорожных служб», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев дал команду в обязательном порядке вычищать снег на подходах к станциям, остановкам, социальным и торговым объектам. Жителей Подмосковья просят быть максимально внимательными и осторожными.
На этой неделе в Подмосковье ожидается потепление до +1 градуса. На дорогах возможно образование гололедицы.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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Снегопад
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