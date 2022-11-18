Подмосковье 18 ноября 2022, 14:53 Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снега

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Синоптики прогнозируют в Подмосковье сильный снегопад до конца недели. Сильные осадки ожидаются в ночь на 20 ноября. Дорожные службы перевели на усиленный режим работы, на дорогах будут дежурить около 700 машин.

В Минтрансе региона рассказали, что перед осадками дороги обработают ото льда, а после — начнут очищать от снега. Глава ведомства Алексей Гержик рассказал, что погоду круглосуточно мониторят, а также работают вместе с экстренными службами, чтобы проезд транспорта был безопасным.

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«Более 500 единиц спецтехники у нас работали ночью и провели обработку и уборку свыше шести тысяч километров дорог», — сообщил он.

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Сначала обработку проводят на скоростных и высокоинтенсивных дорогах, по маршрутам общественного транспорта и на пути передвижения экстренных служб. После завершения снегопада уборку проводят на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках.

Всего бороться с последствиями осадков в Подмосковье зимой будут более 4.4 тысячи машин и 1,8 миллиона тонн противогололедных материалов.

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