Подмосковье 29 марта 2023, 11:44 Дорожные службы Подмосковья перейдут на летний режим работы с 1 апреля Минтранс Подмосковья

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Больше 3,6 тысячи машин задействуют для содержания шоссе и магистралей Подмосковья весной и летом. Дорожные службы региона заканчивают подготовку к предстоящему теплому сезону.

«Выполнять работы по содержанию дорожной сети Подмосковья весной и летом будут больше 3,6 тысячи поливомоечных машин, автопогрузчиков, автогрейдеров, самосвалов и пылесосов. Более 3,1 тысячи машин уже подготовлены к работе», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Новый сезон начнется у дорожников с 1 апреля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов. В регионе есть достаточное количество и объемы ресурсов и средств, чтобы все привести в порядок.