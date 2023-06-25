Подмосковье 25 июня 2023, 14:14 Дорожные службы Подмосковья отремонтировали ливневые канализации в четырех городских округах региона Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Дорожные службы Подмосковья отремонтировали люки и решетки ливневых канализаций в четырех городских округах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отметили в ведомстве, работы провели на улице Полиграфистов в Чехове, на улице Коммунальной в Королеве, на дороге в сторону деревни Киселиха в Домодедове и в населенном пункте Марфино в Одинцове.

Реклама

Программу летнего содержания дорог реализовывают в Подмосковье с 1 апреля. Специалисты устраняют ямы на трассах и тротуарах, а также приводят в порядок остановки и полосы отвода. При необходимости службы ремонтируют дорожные знаки, линии освещения и светофоры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автобана» Алексей Андреев обсудили реализацию крупного дорожного проекта, который разгрузит города Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360»