Подмосковье 06 июля 2023, 03:25 Дорожные службы Подмосковья отремонтировали линии освещения в семи городских округах ГБУ МО "Мосавтодор"

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Дорожные службы Московской области восстановили работу линий освещения в семи городских округах. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты отремонтировали фонари на дорогах вблизи деревень Алферово Сергиево-Посадского округа и Филипповской Чеховского округа, а также на Волковском шоссе в Мытищах, улице Теремецкая в деревне Ивановское в Ступине, улице Новосолдатской в Волоколамске и на улице Центральной в селе Дмитровцы в Коломне.

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Кроме того, дорожники убрали лишние провода с проезжей части и восстановили освещение на улие Центральной в селе Братовщина в Пушкино. На улице Мясищева в Жуковском работники устранили повреждения опоры линии света.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом.

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