Дорожные службы Подмосковья начали работать в усиленном режиме из-за снегопада

По прогнозам синоптиков, местами в области снег будет идти до 21:00. В уборке и очистке дорожной сети уже задействовано более 1,6 тысячи единиц спецтехники и 1,5 тысячи рабочих.

«Сегодня ночью и днем очистили и обработали около 18 тысяч километров дорог. В настоящее время осадки в виде снега продолжаются, ведется обработка и уборка дорог. В приоритетном порядке обработка противогололедными материалами и очистка ведется на высокоинтенсивных участках дорог и маршрутах общественного транспорта», — сообщил Гержик.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

В воскресенье температура воздуха в области опустится до −4 градусов, также ожидается небольшой снег и ветер до трех метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

В ведомстве призвали водителей избегать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим. А пешеходов — ожидать транспорт на специальных площадках и переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам.