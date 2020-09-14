Дорожные службы Подмосковья начали подготовку к зиме

Как заявил глава ведомства Алексей Гержик, подготовка к предстоящей зиме уже началась.

«До конца сентября вся уборочная техника должна быть полностью готова к зимнему сезону», — заявил министр и отметил, что муниципалитеты уже начали переоборудовать специальные машины и заготавливать противогололедные материалы.

Алексей Гержик отметил, что на дороги Подмосковья для уборки снега выедет более трех тысяч единиц техники. Расчисткой тротуаров займутся 40 новых колесных и гусеничных мини-погрузчиков. Кроме того, к зиме подготовят более одного миллиона тонн противогололедных материалов.

Контролировать содержание дорог Московской области будут при помощи специальных автоматизированных программ, региональной информационно-навигационной системы и программы для контроля и планирования работ по дорожной инфраструктуре. Кроме того, для отслеживания ситуации на дорогах используют специальное мобильное приложение, к которому подключены все организации, задействованные в содержании дорожной сети Московской области.