Подмосковье 03 апреля 2023, 12:57 Дорожные службы Подмосковья начали генеральную уборку улиц после зимы Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Московской области приступили к генеральной уборке улиц. В первую очередь специалисты отремонтируют ямы, уберут мусор и приведут в порядок посадочные площадки и автобусные остановки.

В работе задействовали 3,6 тысячи поливомоечных машин, автопогрузчиков, автогрейдеров, самосвалов и пылесосов.

«Уже приступили к генеральной уборке после зимы, определен список первоочередных видов работ и сформирован план для каждого муниципалитета, которые будут проверяться ежедневно через автоматизированную систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Генуборку завершат к 1 мая. Помимо остановок специалисты очистят дорожные знаки, мосты, помоют дороги и ограждения, остановочные павильоны. Также им предстоит отремонтировать ямы и восстановить разметку на трассах.

Сначала работы проведут на высокоинтенсивных дорогах и городских улицах. Весной дорожники контролируют и ликвидируют места подтоплений с помощью спецтехники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что дворы, парки и общественные пространства региона этой весной традиционно очистят после зимы. В Московской области есть достаточное количество и объемы ресурсов и средств, чтобы все привести в порядок.

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