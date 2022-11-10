Подмосковье 10 ноября 2022, 09:46 Дорожные службы Подмосковья благоустроили свыше 30 территорий медучреждений

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Ремонт территорий 33 медучреждений завершили в Подмосковье. Там обновили дорожное покрытие, чтобы посетители могли с комфортом добираться до мест лечения. Их также сделали доступными для инвалидов, рассказали в Минтрансе региона.

Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что покрытие обновили у 33 медучреждений в 14 городских округах. Там также отремонтировали пешеходные дорожки и установили новые бордюры.

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«Благодаря выполненным работам посещение больниц и поликлиник стало удобнее и комфортнее для порядка 200 тысяч жителей региона, в том числе для маломобильных граждан», — добавил министр.

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Ремонт прошел в Шатуре, Коломне, Серпухове, Подольске и других муниципалитетах. Больше всего работ провели в Клину и Люберцах. Так, в первом обновили площадь у городской больницы, роддома, детской больницы, инфекционного корпуса, Зубовской врачебной амбулатории и психиатрической больницы № 13. В Люберцах улучшили территорию семи медорганизаций.