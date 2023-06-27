Подмосковье 27 июня 2023, 18:54 Дорожные службы отремонтировали светофоры в 8 округах Подмосковья ГБУ МО "Мосавтодор"

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Дорожные службы восстановили работу светофоров в восьми округах Подмосковья. В региональном Минтрансе отметили, что ремонт объектов проводится по просьбам жителей или после обследования дорог специалистами.

«Светофор является одним из неотъемлемых инфраструктурных элементов, который регулирует движение, обеспечивает безопасность. Поэтому дорожники оперативно реагируют на обращения жителей, сами обследуют дороги и, если выявляют ненормативное состояние объектов, восстанавливают и ремонтируют их», — уточнили в ведомстве.

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Светофоры отремонтировали и подключили к питанию в Егорьевске, Люберцах, Подольске, Мытищах, Королеве, Орехово-Зуеве, Солнечногорске и Ступине.

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