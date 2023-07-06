Подмосковье 06 июля 2023, 02:30 Мосавтодор восстановил дорожную разметку в пяти городских округах Подмосковья за неделю ГБУ МО "Мосавтодор"

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Специалисты Мосавтодора восстановили линейную разметку и обновили пешеходные переходы в пяти городских округах региона, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Работы проводят по программе летнего содержания дорог.

«Работы провели на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, улице Ленина в Волоколамске, улице Вокзальной в Дмитрове, Носовихинском и Вишняковском шоссе в Балашихе, а также в Клину на улице Ленина», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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В июне на региональной сети дорожники обновили более трех тысяч пешеходных переходов и почти 2,5 тысячи километров линейной разметки. Профильные службы Подмосковья перешли на летнее содержание 1 апреля, в рамках программы активно приводят в порядок дороги, тротуары и прилегающую инфраструктуру. Это не только ямочный ремонт и восстановление разметки, но и приведение в порядок остановочных пунктов и полос отвода.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом.

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