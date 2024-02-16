16 февраля 2024, 14:03
Дорожные работы провели еще в 5 округах Подмосковья
Ремонтные работы провели на дорогах в пяти округах Подмосковья. Там ликвидировали ямы, заменили знаки и восстановили освещение.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на улице Победы в Клину отремонтировали светофоры, на Комсомольском проспекте в Люберцах убрали ямы, вблизи деревни Берцево в Ступине установили дорожный знак, на Московской улице в Щелкове восстановили освещение, а на Московской улице в Долгопрудном убрали остановку.
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«Подобные дефекты и недостатки могут привести к созданию аварийных ситуаций или дорожно-транспортным происшествиям, поэтому дорожные службы стараются оперативно принимать меры и проводить ремонтные и восстановительные работы», — отметили в министерстве.
Дороги Подмосковья регулярно обследуют, чтобы выявить недостатки и быстро устранить их. Особое внимание уделяют светофорам, знакам и ограждениям.
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Дороги
Ремонтные работы
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