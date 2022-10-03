Министр транспорта Подмосковья назвал важные дорожные проекты в конце 2022 года | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 15:38 Поделиться Telegram

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Viber Министр транспорта Подмосковья назвал важные дорожные проекты в конце 2022 года

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Несколько масштабных дорожных проектов вышли на финишную прямую в Подмосковье. В ноябре откроют движение на улице Туполева в Жуковском, участках Лобненского и Мякининского шоссе.

Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил министр транспорта региона Алексей Гержик.

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«У нас завершается активная фаза строительного сезона. До конца года мы должны были сдать ряд важных объектов. Доложите о ключевых из них», — сказал Воробьев.

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По словам Гержика, проекты строительства и реконструкции идут строго по графику.

В ноябре — открытие Лобненского шоссе, улицы Туполева и Мякининского шоссе. В декабре у нас открывается Северный обход Лобни Алексей Гержик.

Он добавил, что одновременно с этим строят сразу несколько надземных пешеходных переходов через железную дорогу.

«Неделю назад открыли в Химках. Сейчас в активной фазе работаем в Дедовске, а также уже начинаются работы в Люберцах и Раменском», — рассказал Алексей Гержик.

До конца года переходы начнут строить над железной дорогой на станции Расторгуево.

По поручению губернатора разработали новый стандарт переходов через железную дорогу. Они должны быть широкими — с коридорами строго не менее четырех метров, крытыми и с грузовыми лифтами.

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