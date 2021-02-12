Все дорожные организации Подольска перевели на круглосуточный режим работы из-за погодных условий. Особенно тщательно обрабатывают подъемы, спуски, мосты и путепроводы.

Об этом сказано на сайте администрации округа. 12 февраля в Подольске состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В нем приняли участие главы структурных подразделений администрации, а также транспортных, промышленных, торговых предприятий Подольска. Руководителем выступил первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Во время совещания особое внимание уделили содержанию и уборке территорий. Глава округа Николай Пестов поручил следить за этим особенно тщательно в период рекордных снегопадов, которые обрушатся на регион с 12 по 14 февраля.

«Замглавы администрации Подольска по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк призвал усилить работу дорожных служб по очистке дорог, территорий около предприятий, объектов торговли, привлечь дополнительных рабочих для очистки от снега и наледи тротуаров во дворах и площадок возле подъездов жилых домов», — сказано в сообщении.

Гребенюк добавил, что все дорожные организации округа уже перевели на круглосуточный режим работы с дневной и ночной сменой для борьбы с последствиями аномальной погоды. Руководство дорожных организаций призвали особое внимание уделять аварийно опасным участкам — речь идет про подъемы, спуски, мосты, путепроводы. Нужно не только регулярно обрабатывать их от гололедицы, но и организовать там дежурство.

Подрядным организациям велели проверить запасы противогололедных материалов, а также своевременно расчищать и обрабатывать дорожную сеть и подходы к пешеходным переходам. Помех не должно быть и у автобусов, когда они подъезжают к остановочным площадкам.

Гребенюк подчеркнул, что на эти выходные основной целью дорожных организаций является обеспечение транспортной пропускной способности на всех автодорогах.