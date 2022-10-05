Умные камеры выявили 100 тысяч непристегнутых водителей в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

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Viber Умные камеры выявили 100 тысяч непристегнутых водителей в Подмосковье с начала года

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С начала года камеры фотовидеофиксации выявили свыше 104 тысяч случаев непристегнутых ремней безопасности в Подмосковье. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Глава ведомства Алексей Гержик рассказал, что камеры стали реакцией на тяжесть последствий ДТП, в которых водители и пассажиры не были пристегнуты.

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«С начала года комплексы фотовидеофиксации выявили больше 104 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями. Работа будет продолжена — число камер в регионе, фиксирующих такой вид нарушений, будет увеличиваться», — сказал министр.

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По сообщению МТДИ, камеры с функцией распознавания лиц работают в Подмосковье на дорогах с высокой интенсивностью движения. Среди них Новорижское, Ленинградское, Щелковское, Минское, Киевское шоссе и другие трассы.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что использование ремней безопасности снижает вероятность гибели на 50%, а для пассажиров на задних сиденьях — на 25%. По статистике, в местах установки камер фиксации нарушений с начала года не было ни одного ДТП с летальным исходом. Всего в Подмосковье работает около 1,5 тысячи таких устройств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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