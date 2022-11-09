Дорожные камеры помогли устранить еще три очага аварийности в Подмосковье | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 10:48 Дорожные камеры помогли устранить еще три очага аварийности в Подмосковье

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Еще несколько комплексов фотовидеофиксации нарушений появилось на дорогах Подмосковья. Они позволили ликвидировать три очага аварийности, сообщили в Минтрансе региона.

Комплексы установили на участках федеральных трасс А108 и М5 «Урал», а также на региональной дороге Коломна — Малино, рассказал глава министерства Алексей Гержик. В прошлом году там произошло 11 аварий, в которых ранения получили 18 человек и еще четверо погибли.

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«По прошествии нескольких месяцев с момента оборудования участков комплексами мы отметили, что это положительно повлияло на культуру вождения и дисциплинированность водителей. В результате количество нарушений ПДД на данных участках дорог в общей сложности снизилось на 40%, а аварийность полностью отсутствует», — отметил министр.

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Благодаря комплексам в 2021 году удалось на 73% снизить количество ДТП и на 71% — смертность на аварийный участках, выявленных в 2020 году.

По сообщению МТДИ, специальное программное обеспечение позволяет учитывать и анализировать ДТП и определять места оптимального размещения камер. Благодаря этой работе за пять лет число аварий в регионе сократилось на 32%, а смертность — на 29%.

Исследования НИУ ВШЭ доказали, что комплексы фотовидеофиксации позволяют уменьшить количество погибших в ДТП в три-шесть раз, в также в два раза снизить число наездов на пешеходов.