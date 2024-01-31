31 января 2024, 12:15
Дорожные ямы устранили еще в 4 округах Подмосковья
Дорожные службы продолжают ямочный ремонт в Московской области. Неровности дорожного полотна устранили еще в четырех округах, сообщили в региональном Минтрансе.
Работы провели в Пушкино на Старом Ярославском шоссе, в Ивантеевке на улице Новоселки Слободка, в Верее на улице Ленинской, в Балашихе на Косинском шоссе, а также в Щелкове на улице Фабричной.
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В ведомстве отметили, что ямы и прочие дефекты дорог представляют угрозу для участников движения — они повышают риск возникновения аварий, связанных с выездом на встречную полосу. Чтобы предотвратить аварии, специалисты регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.
Отчет о проделанной работе заносят в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.
Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.
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Дороги
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