Подмосковье 31 января 2024, 12:15 Дорожные ямы устранили еще в 4 округах Подмосковья Минтранс Московской области

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Дорожные службы продолжают ямочный ремонт в Московской области. Неровности дорожного полотна устранили еще в четырех округах, сообщили в региональном Минтрансе.

Работы провели в Пушкино на Старом Ярославском шоссе, в Ивантеевке на улице Новоселки Слободка, в Верее на улице Ленинской, в Балашихе на Косинском шоссе, а также в Щелкове на улице Фабричной.

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В ведомстве отметили, что ямы и прочие дефекты дорог представляют угрозу для участников движения — они повышают риск возникновения аварий, связанных с выездом на встречную полосу. Чтобы предотвратить аварии, специалисты регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

Отчет о проделанной работе заносят в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.

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