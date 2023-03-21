Подмосковье 21 марта 2023, 15:04 Дорожные инспекторы проверили условия перевозки пассажиров в автобусах Богородского округа

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Госавтоинспекторы вместе с Гостехнадзором провели рейд на дорогах Богородского округа. Они проверили соблюдение норм перевозки пассажиров на автобусных маршрутах.

Инспекторы проверяют документы у перевозчиков на регулярных и заказных маршрутах.

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«Самое главное, чтобы у компании была лицензия, а также страховка пассажиров», — рассказал главный государственный инспектор Федеральной службы надзора в сфере транспорта Владимир Бондарев.

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Важно, чтобы у водителя всегда был заполненный путевой лист, чтобы перед началом рейса он проходил медосмотр, а автобус — осмотр у механика. Самое частое нарушение — несоблюдение режима работы и отдыха. Непрерывно за рулем можно находиться четыре с половиной часа. После нужен отдых минимум 45 минут. Дальше можно водить автобус еще два часа до следующего перерыва.

«Режим труда и отдыха мы проверяем согласно тахографу, который установлен в транспортном средстве», — рассказал Владимир Бондарев.

Рейды ГИБДД проходят днем и ночью. Автобусы проверяют на остановках, парковках, автопредприятиях и по маршрутам следования.

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