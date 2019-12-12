В городском округе Балашиха дорожные инспекторы продолжают проверять всех автолюбителей. Интересует стражей порядка то, как водители перевозят в салоне детей.

Инспекторы останавливают машины с маленькими детьми. Они проверяют наличие специальных кресел или бустеров. Смотрят: все ли пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

В Подмосковье каждый месяц попадают в аварии десятки детей-пассажиров. Такую статистику приводят в ГИБДД. Смертей стало гораздо меньше: с начала 2019 года в ДТП погибли девять несовершеннолетних. Выжить в столкновениях помогают детские кресла, говорят инспекторы. Их эффективность доказывают и краш-тесты.

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Каждый водитель должен знать: пассажир в возрасте до 12 лет должен ехать в детском автокресле. При этом с семи лет допускает специальный бустер, который приподнимает ребенка до правильного уровня ремня безопасности.

Однако не все водители помнят о безопасности. Инспекторы останавливают нарушителей. Если ребенок не пристегнут или едет без кресла — штраф три тысячи рублей.

«В ходе профилактического мероприятия было проверено семьдесят автомобилей и выявлено два административных нарушения», — рассказала Анастасия Климкина, инспектор отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

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На такие рейды сотрудники местного управления МВД выходят каждую неделю. Всего в этом году полицейские провели около полусотни подобных проверок. С начала года за отсутствие кресел и непристегнутых детей штрафы получили 703 водителя Балашихи и Реутова.