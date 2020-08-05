Дорожные инспекторы из Химок спасли задыхавшегося ребенка ночью

В Химках сотрудники ГИБДД спасли младенца от смерти во время ночного дежурства. К полицейским подбежала женщина с задыхавшейся девочкой на руках. Причиной стал случайно проглоченный предмет. Вместе с мамой и ее дочкой инспекторы сразу отправились в больницу.

Сейчас жизни младенца ничего не угрожает. Девочку выписали в тот же день. Инспекторы о своем поступке никому не рассказали. О том, как они спасли младенца, руководство узнало от Ольги — мамы девочки. Она написала благодарственное письмо в МВД.

Сохранили жизнь ребенку. Низкий поклон и всего вам самого замечательного. Нас очень быстро доставили в тушинскую больницу — благо, что это всего девять минут езды. Мы очень благодарны. Написала благодарность Ольга.

Сами полицейские считают, что ничего необычного не сделали. Это отметил старший лейтенант полиции Дмитрий Бабурин. Но после письма женщины их вызвал руководитель и поблагодарил лично.

Ощущение радости. Думаю, это мог сделать и любой гражданский. Обратилась девушка, тем более с грудным ребенком Дмитрий Бабурин.

По словам инспектора Алексея Ускова, «был искренний страх за ребенка и маму». Они встретили их, когда патрулировали улицу Молодежную в Химках.

Сразу после больницы Ольга с дочкой улетели во Владивосток — там они живут. Скоро женщина вернется в Химки, чтобы еще раз лично, а не по телефону поблагодарить инспекторов.