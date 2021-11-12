Дорожные и коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за снегопада

Экстренное предупреждение объявили в Подмосковье из‑за ухудшения погодных условий. До конца дня ожидается около трех сантиметров снега. Коммунальные и дорожные службы перешли на усиленную работу.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что для очистки дорог, дворов и общественных территорий задействовали более двух тысяч машин.

Вместе с тем устранять последствия снегопада вышли свыше 14,4 тысячи дворников.

Все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. После завершения снегопада, начавшегося сегодня утром, будет проведена обработка противогололедными материалами Алексей Гержик.

Прежде всего обрабатывают потенциально опасные участки: эстакады, мосты, крутые повороты, спуски и подъемы.

За прошедшие ночь и утро в Подмосковье обработали свыше 11,2 тысячи километров дорог.

За транспортной ситуацией в регионе круглосуточно следят в дежурной службе. На маршрутах сейчас работает 350 единиц техники.

И уборка во дворах

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин добавил, что очистку от снега ведут с раннего утра.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Коммунальные службы Подмосковья готовы к обильным снегопадам и ухудшению погодных условий Михаил Хайкин.

Задействовали 1,2 тысячи единиц техники. В первую очередь очищают выходы из подъездов и дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта. Вместе с тем акцент делают на детских площадках.