Дорожные и коммунальные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы в связи со снегопадом

Во дворах, на дорогах и общественных территориях с последствиями снегопада борются более 19 тысяч дворников и дорожных рабочих, свыше 4,2 тысячи единиц спецтехники.

В приоритетном порядке ведется обработка и очистка проезжей части на вылетных магистралях, маршрутах общественного транспорта, подходах к остановкам.

Все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В уборке общественных территорий и дворов Подмосковья задействовано максимальное количество дворников — 15,5 тысячи и свыше 1,6 тысячи единиц уборочной техники. Мы стараемся своевременно и оперативно устранять последствия снегопада Михаил Хайкин министр благоустройства Московской области.

«На дороги Подмосковья выведено свыше 2,6 тысячи единиц спецтехники, в том числе порядка двух тысяч машин задействовано в уборке региональных и муниципальных дорог, более 600 — в уборке федеральных трасс», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что в настоящий момент очищено более 20 тысяч километров областных дорог, работы продолжаются. Также министр транспорта обратился к автомобилистам и попросил по возможности воздержаться сейчас от поездок.

Напомним, что в течение пяти часов после снегопада убирают проезжую часть на дорогах с высокой интенсивностью движения, в течение 12 часов — на дорогах, где проезжает менее 200 автомобилей. В течение шести часов после снегопада чистят придомовые территории, в течение суток должен быть убран снег на тротуарах и пешеходных дорожках.

Ранее сообщалось, что в борьбе с последствиями снегопада в Московской области задействовали рекордное с начала зимы число дворников и техники.