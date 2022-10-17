Дорожную технику Шатуры проверили перед зимним сезоном | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 22:27 Дорожную технику Шатуры проверили перед зимним сезоном

Читать 360tv в

Более 100 машин будут расчищать дороги зимой в Шатуре. Готовность коммунальных служб к холодам проверил глава городского округа Алексей Артюхин — в округе прошел смотр дорожной техники.

Реклама

Автопарк предприятий пополнился двумя мини-погрузчиками и четырьмя снегоуборщиками.

«Конечно, технику надо обновлять, техники хотелось бы побольше. Сейчас будем продумывать лизинговую программу, хотя бы несколько единиц еще добавить, чтобы более уверенно пройти эту зиму и все последующие, но в целом я доволен. Я вижу, что готовность к зиме у нас очень хорошая», — отметил глава округа Алексей Артюхин.

Прошлая зима оказалась самой снежной в Шатуре за последние 100 лет. Несмотря на это, с заносами в округе боролись успешно, также будет и в этом году. Вывозить из городов снег будут на специальные площадки, их в Шатуре 16.

Ранее заместитель председателя областного правительства Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что снегоуборочная техника в Подмосковье готова к зиме на 89%.