Выезд из деревни Юрлово в Солнечногорске начнут строить в 2022 году | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 10:41 Поделиться Telegram

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Viber Выезд из деревни Юрлово в Солнечногорске начнут строить в 2022 году

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До конца года дорожники начнут строить выезд из деревни Юрлово в Солнечногорске — это первый этап работ по улучшению дорожной ситуации на Пятницком шоссе. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, масштабный проект получил положительное заключение Мособлэспертизы.

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Новая дорога «Пятницкое шоссе — Саврасово — М-10». будет построена в третьем квартале 2024 года. Она соединит действующее Пятницкое шоссе с дублером, строительство которого начнется в 2023 году.

«На первом этапе предполагается реконструкция 700-метрого участка Пятницкого шоссе, а также строительство новой четырехполосной дороги длиной 1,5 километра в районе деревни Благовещенка до примыкания к будущему дублеру», — объяснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Уже на этом этапе жителям прилегающих к Пятницкому шоссе жилых кварталов — а это более 120 тысяч человек — станет легче добираться из дома на работу, и обратно.

На примыкании новой дороги к Пятницкому шоссе построят кольцевую развязку, вдоль полотна сделают пешеходную зону с велодорожкой, а также четыре павильона для остановки автобусов и светофор. Около ЖК «Юрлово» будет построен пешеходный переход в разных уровнях.

Для улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе предусмотрена реализация еще четырех проектов — это строительство дублера Пятницкого шоссе, строительство и реконструкция трех дорог в деревне Сабурово.

Путь домой вскоре станет легче и для тех, кто добирается по Волоколамскому шоссе. Через железную дорогу Рижского направления в Аникеевке Красногорского округа строят путепровод. Рабочие сделали свайный фундамент под опоры и приступили к подготовке котлованов. Объект улучшит транспортную доступность Волоколамского шоссе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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