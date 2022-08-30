Дорожную сеть Подмосковья подготовили к началу учебного года

В Подмосковье завершается подготовка дорожной инфраструктуры к началу учебного года. По сообщению МТДИ, около 1,5 тысячи единиц техники провело работы по содержанию дорог, в том числе около школ, гимназий, детсадов, колледжей и вузов.

«Дорожные службы провели комплекс работ по содержанию региональных дорог к 1 сентября. Обновили разметку на пешеходных переходах, вымыли проезжую часть, остановки и ограждения, убрали мусор и смет, покрасили бортовой камень. В работах задействованы порядка 1,5 тысячи единиц спецтехники. Качество проведенных работ мы оцениваем с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ)», — сказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Как уточнил министр, наибольший объем по восстановлению разметки на пешеходных переходах был выполнен в Волоколамске, Егорьевске, Истре, Красногорске. Наибольший объем работ по уборке мусора провели на региональной дорожной сети Можайска, Волоколамска и Рузы. Также дорожные службы проверили соответствие скоростного режима нормативам вблизи образовательных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал количество новых школ в 2022 году.