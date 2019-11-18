Дорожную развязку в Красногорске достроят до конца года

Работы по развитию инфраструктуры в Московской области идут быстрыми темпами. Так, до конца года планируется завершить строительство развязки в Красногорске.

Развязка на Волоколамском и Ильинском шоссе должна быть построена до конца этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами региона.

«Еще одна большая работа — по развитию инфраструктуры Московской области. Мы до конца года должны закончить развязку на Волоколамке и Ильинке в Красногорске. Также мы сдаем долгожданный для жителей мост в Щелкове», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

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Также глава региона попросил транспортный блок внимательно следить за завершением строительства переезда в Балашихе. Кроме того, до конца года планируется завершить модернизацию Зенинского шоссе — расширить его попросили жители.

Губернатор призвал обратить особое внимание «на строгое выполнение и практическое, и финансирование национальных проектов».

«Это является нашим приоритетом, это существенно для системы образования, здравоохранения, прежде всего, ну и, конечно, для экономики. Наша задача — привлекать инвесторов. Вы знаете, что мы образовали еще одну свободную экономическую зону, к нам приходят инвесторы, но вместе с тем наша задача уметь держать высокий темп и особенно озаботиться созданием рабочих мест в отдаленных территориях. Запрос на это просто огромный», — отметил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо этого в Подмосковье строятся современные комплексы по переработке отходов в Егорьевске и Коломне.

«Это современные комплексы, которые мы откроем в течение двух недель. Но прежде чем открыть их, как и обещали жителям, мы закроем две городские свалки — первая будет закрыта в Егорьевске, вторая — в Коломне. Об этом мы договаривались с жителями и свое обещание обязательно выполним», — отметил Андрей Воробьев.