Подмосковье 12 апреля 2023, 17:38 Дорожную разметку восстановят на 470 пешеходных переходах в Химках

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Свыше 470 пешеходных переходов восстановят в Химках. Там обновят дорожную разметку, которая стерлась после зимы.

Всего в этом году на дорожное полотно в округе нанесут 250 километров износостойкой линейной разметки.

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«В рамках месяца чистоты и благоустройства для комфорта и безопасности водителей и пешеходов приводим в порядок дорожное покрытие. Уже обновили разметку на улице Бурденко в Старых Химках, заново прочертили пешеходные переходы», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Первыми в графике работ будут восемь улиц в Старых Химках. Это улицы Маяковского, Московская, Пролетарская, Чапаева, Калинина, Кирова, Спартаковская, Победы. После дорожную разметку восстановят на путепроводе через Октябрьскую железную дорогу, а также на Ленинском проспекте и проспекте Мира. Все работы завершат до 1 мая.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник, который пройдет 22 апреля в рамках месяца чистоты и благоустройства.

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