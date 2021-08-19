Дорожную карту развития индустрии детских товаров создадут в Подмосковье

Дорожную карту развития индустрии товаров для детей создадут в Московской области. Такое решение было принято на конгрессе Ассоциации индустрии детских товаров региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В конгрессе участвовали около 300 представителей компаний, занимающихся производством детских товаров, представители Минпромторга РФ и представители шести региональных министерств.

В ходе конгресса производители детских товаров смогли обменяться опытом и обсудить проблемы и перспективы развития индустрии.

«Главное — они сформировали запросы на взаимодействие с региональной властью», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На основе произошедших в ходе конгресса обсуждений подготовят дорожную карту развития индустрии в регионе. После этого документ передадут на утверждение региональному правительству. В частности, там будут описаны меры поддержки, которые можно оказать производителям, занимающимся экспортом товаров для детей.