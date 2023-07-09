Подмосковье 09 июля 2023, 03:30 Дорожное покрытие на Садовой улице заменят в поселке Северном Талдомского округа Минтранс Подмосковья

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В рабочем поселке Северном городского округа Талдом специалисты приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия на Садовой улице, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Для выполнения работ на участке дорожники используют более 1,2 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. Садовая улица является одной из центральных в поселке. По ней можно добраться до поликлиники, дома культуры и спорткомплекса. Также дорога имеет выезд на Юркинское шоссе.

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Всего в этом году в Талдоме заменят около 12 километров покрытия на 13 региональных дорогах. Кроме того, во время ремонта на всех участках укрепят обочины и нанесут новую разметку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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