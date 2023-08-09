Подмосковье 09 августа 2023, 14:12 Дорожное покрытие на Носовихинском шоссе обновят в Балашихе Минтранс Подмосковья

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В Балашихе приступили к обновлению дорожного покрытия на Носовихинском шоссе. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, работы проведут на участке от Никольско-Архангельского проезда Москвы до проспекта Жуковского микрорайона Кучино.

«Чтобы минимизировать заторы, все ремонтные работы проводятся ночью. Для сокращения сроков ремонтных работ фрезеровка старого и укладка нового асфальтобетонного покрытия ведется параллельно. После укрепят обочины и нанесут разметку», — отметили в ведомстве.

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Всего в ходе ремонтного сезона в муниципалитете планируют обновить более 17 километров покрытия. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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