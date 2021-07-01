Дорожное движение оптимизируют в Щелкове и Фрязине, чтобы избавиться от пробок

В Московской области стартовал проект по оптимизации дорожного движения. В Щелкове и Фрязине уже начали менять режим работы светофоров. Изменения проводят, чтобы избавить города от пробок. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В Щелкове и Фрязине избавляются от транспортных проблем. Для этого там запустили пилотный проект по оптимизации дорожного движения. Он стал частью инициативы губернатора Подмосковья «Долой глупые пробки». Проект осуществят в два этапа. Главным экспертом выступает Андрей Мухортиков, член Общественного совета при МТДИ Московской области, специалист по организации дорожного движения.

Уже первые дни оптимизации показали хорошие результаты. С 25 по 28 июня средняя скорость потока автомобилей из Москвы увеличилась на 30%, а в Москву — на 10%. Щелково даже в часы пик можно проехать за 15-20 минут. Жители отметили положительные изменения.

При оптимизации учитывают мнение жителей

Изменения в дорожное движение вносят из-за частых обращений от автомобилистов. В основном поступают жалобы на заторы и аварийные ситуации. Специалисты проанализировали данные и назвали самые актуальные транспортные проблемы в Щелкове и Фрязине.

Для автомобилистов Щелкова основная проблема — это километровые заторы на дорогах в районе Пролетарского проспекта, Талсинской и Заречной улиц, 1-го Советского переулка. Также движению мешает малая пропускная способность прилегающих к проспекту улиц, плохая дорожная связность, наличие опасных разворотов.

Во Фрязине среди самых частых обращений звучат жалобы на аварийно-опасные перекрестки проспекта Мира и Фряновского шоссе с прилегающими улицами, а также жителей не устраивает затрудненный выезд и недостаточная транспортная и пешеходная связность на западном участке проспекта Мира от улицы Садовая до улиц Полевая и Советская.

От пробок избавятся в два этапа

Пробки в двух подмосковных городах устранят в два этапа. Первый уже стартовал. В него входит изменение режима работы светофоров. Специалисты разработали разные программы в зависимости от дня недели и времени. В проекте участвуют светофоры на 10 перекрестках в Щелкове и на восьми — во Фрязине.

Несколько светофоров оборудовали дополнительными поворотными секциями. На некоторых приборах установили кнопки для пешеходов. Они помогут пропускать пешеходные фазы, если нет людей.

Второй этап оптимизации начнется ближе к осени. Тогда специалисты пересмотрят схемы организации дорожного движения. В местах, где это необходимо, изменят дорожную разметку и расширят проезжую часть. В планах добавить полосы движения в самых узких местах Пролетарского проспекта в Щелкове и проспекта Мира во Фрязине.

Несмотря на то, что проект только стартовал, он уже показал хорошие результаты — протяженность пробок в самых загруженных местах уменьшилась.

«В рамках реализации президентского проекта „Безопасные качественные автодороги“ и по инициативе губернатора Подмосковья „Долой глупые пробки“ мы приступили к улучшению транспортной ситуации в Щелкове и Фрязине. Можно сказать, что делаем это совместно с местными жителями — внимательно изучаем их предложения и критику, получаем полезную обратную связь», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Техническими партнерами проекта стали компании «МВС Груп» и АО «Информтехтранс». Они оказывают помощь в изменении дорожного двжения.

«Для „МВС Груп“ и нашего партнера „Информтехтранс“ это еще одна возможность реализовать полезный для города и общества проект. В прошлом году мы запустили пилот интеллектуальной транспортной системы на территории Красногорска и Сергиева Посада, по итогам которого среднесуточное время в пути в этих городах в пиковые часы сократилось на 22%. В Щелкове и Фрязине для оперативного отслеживания проводимых изменений и более детального мониторинга дорожной ситуации мы устанавливаем дополнительное оборудование в контуре пилота, например, камеры телеобзора, детекторы транспорта и другое», — пояснил Евгений Соболев, генеральный директор «МВС Груп».

Все мероприятия, которые сейчас проводят в двух подмосковных округах, эффективны, но при этом малозатратны.