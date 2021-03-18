Дорожники вывезли с федеральных трасс Подмосковья миллион кубометров снега

Уборка снега с дорог Московской области продолжается. С проходящих через Подмосковье федеральных трасс за зиму вывезли около одного миллиона кубометров снега. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль».

Обильные снегопады, которые пришли в московских регион минувшей зимой привели к тому, что мостов Подмосковья вывезли в 15 раз больше снега, чем прошлой зимой — 53 тысячи кубометров.

В марте дорожники продолжают расчищать дороги в преддверии паводков. На участке трассы М-7 «Волга» с 15 по 37 километр за первые две с половиной недели марта уже собрали семь тысяч кубометров снега.

Также специалисты вместе с подрядными организациями осматривают мосты и путепроводы на дефекты, которые могут увеличиться в период паводков и приведут к аварийным ситуациям. Все повреждения тут же ликвидируют. Кроме того, проводится очистка водосбросных сооружений и ремонтируются сильные нарушения дорожного полотна.

Дорожники и мостовики сейчас составляют списки участков наиболее подверженных подтоплению. На базах готовят материалы для локализации возможных очагов прихода «большой воды» и организуют работу дополнительных бригад.

Вся информация передается в Центр управления производством ФКУ «Центравтомагистраль», куда также поступают прогнозы прохождения весеннего паводка с учетом метеоусловий.