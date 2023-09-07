Подмосковье 07 сентября 2023, 20:54 Дорожники восстановили разметку более 5,6 тысячи пешеходных переходов в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы восстановили разметку на более чем 5,6 тысячи пешеходных переходах в Московской области и более 9,7 тысячи километров линейной разметки. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Помимо этих работ, специалисты приводят в порядок дороги, тротуары и инфраструктурные элементы.

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«Это не только ямочный ремонт и восстановление разметки, но также приведение в порядок остановочных пунктов, полос отвода и посадочных площадок», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности.

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