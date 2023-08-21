Подмосковье 21 августа 2023, 12:15 Дорожники убрали незаконную рекламу с дорог 10 округов Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Дорожники Московской области убрали незаконную рекламу с трасс 10 округов региона. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Несанкционированные объявления сняли с остановок на Носовихинском шоссе, 141 в Балашихе, на Октябрьской улице в Зарайске, на Первомайской в Лосино-Петровском, Пролетарском проспекте в Щелкове, у дома № 40Б в селе Апатьеве в Луховицах.

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«Также очистили от граффити мостовое сооружение в микрорайоне Центральном в Воскресенске, надземный переход на Лихачевском шоссе и мост на проспекте Пацаева в Долгопрудном. Незаконную рекламу очистили с опор линий освещения на ул. Советской в поселке Нахабино Красногорского округа, на дублере Комсомольского проспекта в Люберцах», — уточнили в ведомстве.

В министерстве призвали не портить дорожные знаки, мосты и остановки рисунками и рекламой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.

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