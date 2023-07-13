13 июля 2023, 17:49
Еще 700 ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки
Дорожные службы Подмосковья ликвидировали еще 700 дефектов покрытия за сутки. Об этом сообщил Минтранс региона.
На муниципальной сети залатали почти 320 ям, а на региональной — 380. Большой объем работ провели в Пушкино, Подольске, Королеве, Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуеве и Ликино-Дулеве.
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Дорожники ремонтируют дефекты покрытия круглый год. Процесс находится под контролем специальной системы СКПДИ — сначала ямы оцифровывают, а после ликвидации направляют фотоотчет о проделанной работе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.
Дороги
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