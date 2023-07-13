Подмосковье 13 июля 2023, 17:49 Еще 700 ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Подмосковья ликвидировали еще 700 дефектов покрытия за сутки. Об этом сообщил Минтранс региона.

На муниципальной сети залатали почти 320 ям, а на региональной — 380. Большой объем работ провели в Пушкино, Подольске, Королеве, Егорьевске, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуеве и Ликино-Дулеве.

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Дорожники ремонтируют дефекты покрытия круглый год. Процесс находится под контролем специальной системы СКПДИ — сначала ямы оцифровывают, а после ликвидации направляют фотоотчет о проделанной работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.