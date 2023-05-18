Подмосковье 18 мая 2023, 23:52 Дорожники Подмосковья за неделю заделали 18 тысяч ям на трассах Минтранс Подмосковья

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За последнюю неделю дорожные службы Московской области заделали около 18 тысяч ям на магистралях региона. Об этом рассказали в минтрансе Подмосковья.

На муниципальной сети отремонтировали 8,5 тысячи дефектов, а на региональных дорогах — около 9 тысяч. Активнее всего заделывают ямы в Балашихе, Воскресенске, Клину, Коломне, Ленинском округе, Люберцах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Пушкино, Ступине и Химках.

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Ямочный ремонт проводится в соответствии со стандартом. Сначала удаляется поврежденный асфальт. Если на одном участке несколько выбоин, то его ремонтируют «картами», что позволяет получить более ровную поверхность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжаются большие ремонтные работы дорог. Главы городских округов должны обращать на этот вопрос пристальное внимание, считает глава региона.

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