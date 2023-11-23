Подмосковье 23 ноября 2023, 12:22 Свыше 3 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю на дорогах Подмосковья отремонтировали свыше 3,4 тысячи ям. Работы провели на региональной и муниципальной сетях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на региональных дорогах отремонтировали более двух тысяч ям. Из них 692 — в Истре, 462 — в Егорьевске, 250 — в Домодедове и 237 — в Волоколамске.

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На муниципальных дорогах ликвидировали более 1,3 тысячи дефектов, из которых 203 — в Коломне, 140 — в Серпухове, 123 — в Люберцах и 126 — в Электростали.

Подмосковные дороги находятся под постоянным контролем. При необходимости на них проводят ремонт. Все работы контролируют при помощи системы СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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