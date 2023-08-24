Подмосковье 24 августа 2023, 07:30 Дорожники Подмосковья устранили более 7 тысяч ям за неделю Минтранс Подмосковья

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На прошлой неделе подмосковные дорожники устранили более 7,2 тысячи ям на трассах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На муниципальных и региональных дорогах ликвидировали по 3,6 тысячи дефектов.

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«Наибольший объём ям за неделю ликвидировали на муниципальных дорогах в Щёлкове (более 240 ям), Коломенском округе (более 235 ям), Мытищах (более 230 ям), Пушкинском (более 215 ям) и Ленинском округе (более 210 ям)», — уточнили в ведомстве.

Все работы контролируют с помощью системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку транспортных проектов.

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