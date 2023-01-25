Подмосковье 25 января 2023, 19:21 Дорожники Подмосковья помогли отремонтировать въезд в ЖК «Ромашково»

Читать 360tv в

Жители Одинцова пожаловались на ужасное качество дороги, ведущей в ЖК «Ромашково». Полтора километра трассы усыпаны ямами и ухабами, в которые периодически попадают автомобилисты и общественный транспорт. В итоге дорожники Подмосковья поручили подрядчику отремонтировать въезд в жилой комплекс.

«Приехали показать состояние нашей объездной дороги. Машины бьются, просаживаются и не могут выехать из ямы», — сообщила жительница «Ромашково» Ольга Макарова.

Реклама

Сотрудник местного шиномонтажа Гамлет Камалаян подтвердил слова женщины. По его подсчетам, в дорожные ловушки ежедневно попадают 15-17 автомобилей.

«Здесь ямы глубиной до полутора метров. Мы положили старые покрышки, чтобы обозначить опасные места. Стараемся помогать всем», — заявил Камалаян.

В итоге местные жители пожаловались на плохую дорогу через портал «Добродел». На объект с проверкой приехали специалисты Дирекции дорожного строительства Московской области.

«Сегодня встретились с подрядчиком. Проговорили все проблемные моменты. Сейчас рабочие с одной стороны въезда засыпают ямы, в течение дня будут устранены и остальные», — заявил представитель дорожников Вячеслав Карман.

По его словам, на участке установили фонари. Также дирекция пообещала капитально отремонтировать дорогу сразу после завершения строительства парковки возле парка Малевича. Ситуацию проконтролируют в Министерстве транспорта Подмосковья.

«В настоящий момент возле центрального въезда в парк Малевича со стороны Рублевского проезда постоянно собираются транспортные заторы. Сейчас дорога там находится в ненормативном состоянии, из-за сильных перепадов температуры на ней образовались ямы», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Отметим, в ЖК «Ромашково» проживают порядка семи тысяч человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».