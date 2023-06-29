29 июня 2023, 18:43
Дорожники Подмосковья отремонтировали три тысячи ям за сутки
За последние сутки в Московской области залатали более трех тысяч ям. Об этом сообщил Минтранс региона.
Из них на региональных дорогах устранили 1,8 тысячи дефектов, а на муниципальных — еще 1,2 тысячи. Больше всего неровностей заделали в Балашихе и Химках — по 200 ям, а также в Щелкове и Раменском округе — по 100.
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При необходимости дорожники ремонтируют знаки, ограждения, светофоры и линии освещения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.
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Дороги
Ремонтные работы
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