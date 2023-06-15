Подмосковье 15 июня 2023, 00:08 Около 2 тысяч дорожных ям отремонтировали в Подмосковье за сутки Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Подмосковья отремонтировали около двух тысяч дефектов покрытия за сутки, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Работы проводят по программе летнего содержания дорог.

Как сообщили в ведомстве, на муниципальной сети специалисты ликвидировали более 960 ям. Еще 990 участков обновили на региональных дорогах Подмосковья.

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Более 200 ям устранили специалисты на территории под контролем Каширского регионального управления автомобильными дорогами, куда входят трассы в Серебряных Прудах, Луховицах и Зарайске. Около 100 участков рабочие обновили в Воскресенске, Красногорске и Люберцах.

Также в рамках летнего содержания специалисты проводят ремонт дорожных знаков, ограждений, светофоров, линий освещения и остановочных пунктов. Фиксацию дефектов и фотоотчет после ремонта отправляют в специальную систему планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Движение транспорта на втором участке трассы М-12 «Москва — Казань» откроют в Подмосковье в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

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