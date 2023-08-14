Подмосковье 14 августа 2023, 22:29 Дорожники Подмосковья отремонтировали и установили новые знаки в 8 городских округах Минтранс Подмосковья

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Сотрудники Мосавтодора отремонтировали и установили новые дорожные знаки на региональных участках в восьми городских округах Подмосковья. Работы провели в рамках летнего содержания для комфортного и безопасного проезда.

Как сообщили в региональном Минтрансе, специалисты привели в порядок дорожные знаки в поселке Быково и селе Константиново в Раменском в населенных пунктах Непецино и Пирочи в Коломне.

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Новые сооружения установили на Староярославском шоссе в Пушкино и в деревнях Летуново в Зарайске и Чернево Волоколамского округа. Замену знаков провели в Люберцах, Шатуре и Мытищах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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