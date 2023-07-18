Подмосковье 18 июля 2023, 09:37 Свыше 7 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю в Подмосковье отремонтировали свыше семи тысяч ям на дорогах. Из них почти 3,5 тысячи — на муниципальной сети.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, больше всего работ провели в Богородском округе, Пушкино, Подольске и Щелкове. На региональной сети устранили около четырех тысяч дефектов, большинство из которых в Мытищинском РУАД на дорогах Мытищ, Королева, Лобни, Долгопрудного, Щелкова и Пушкино.

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В ходе летнего содержания дорог рабочие также ремонтируют знаки, ограждения, светофоры и системы освещения. При необходимости в порядок приводят и остановочные пункты. Все работы контролируют при помощи системы СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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